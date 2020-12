Chi è Marco D’Amore, la carriera e l’amore ospiti da Alberto Angela (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Classe 1981, nato a Caserta, conosciamo Marco D’Amore principalmente noto per il ruolo di Ciro Di Marzio della serie televisiva Gomorra. L’attore è divenuto anche regista della serie a partire dalla quarta stagione ha realizzato anche uno spin off nel 2019, con il film L’immortale, diretto da lui stesso e dove è Ciro Di Marzio. Durante l’adolescenza sogna di diventare musicista, suona il flauto e il clarinetto. Nel 2002 supera le selezioni per la Scuola d’arte drammatica Paolo Grassi di Milano, dove si diploma nel 2004. Nel 2005 fonda la compagnia teatrale e cinematografica La Piccola Società insieme a Francesco Ghiaccio. È tifoso sfegatato del Napoli. Nonostante il successo ottenuto nel tempo, Marco D’Amore è molto riservato. Grazie a questa pellicola, ha ottenuto il Nastro d’argento al miglior regista ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Classe 1981, nato a Caserta, conosciamoprincipalmente noto per il ruolo di Ciro Di Marzio della serie televisiva Gomorra. L’attore è divenuto anche regista della serie a partire dalla quarta stagione ha realizzato anche uno spin off nel 2019, con il film L’immortale, diretto da lui stesso e dove è Ciro Di Marzio. Durante l’adolescenza sogna di diventare musicista, suona il flauto e il clarinetto. Nel 2002 supera le selezioni per la Scuola d’arte drammatica Paolo Grassi di Milano, dove si diploma nel 2004. Nel 2005 fonda la compagnia teatrale e cinematografica La Piccola Società insieme a Francesco Ghiaccio. È tifoso sfegatato del Napoli. Nonostante il successo ottenuto nel tempo,è molto riservato. Grazie a questa pellicola, ha ottenuto il Nastro d’argento al miglior regista ...

NicolaPorro : Ogni tirannia arriva alla resa dei conti. Quando toccherà a quella sanitaria, ecco chi, secondo @marco_gervasoni d… - matteorenzi : Il messaggio di Marco ed i soldi per la sanità del #MES: se non facciamo nulla adesso, rimpiangeremo per anni quest… - fattoquotidiano : RIVELAZIONI “In Parlamento Di Rubba mi disse dei 7 mln fatti sparire all’estero”. Sistema-modello Caianiello: tassa… - Alberto_Varese : @webefapa @GuidoCrosetto Chi lo dice che 'sovranista' é attribuibile solo alla destra ? Non sapevo Marco Rizzo fosse di destra - Marco_Scarcia : RT @skskriniar: Tutte le italiane passate Indovinate chi non passerà -