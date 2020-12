"C'è qualche pecora?". Così i migranti definivano le donne italiane da sposare (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Francesca Galici La Guardia di Finanza ha smantellato una rete criminale che organizzava finti matrimoni allo scopo di ottenere permessi di soggiorno. Le donne italiane definite "pecore" dagli arrestati La Guardia di Finanza di Messina ha smantellato due organizzazioni criminali dedite al favoreggiamento dell'immigrazione verso il nostro Paese. Sedici persone sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare tra Messina, Catania, Bergamo, Torino e Francoforte sul Meno: organizzavano matrimoni di facciata per ottenere permessi di soggiorno per i migranti irregolari. L'organizzazione, gestita da stranieri, viene definita dagli investigatori come "una spirale infinita dell'illecito, sicuramente in essere dal 2016 e tuttora attivo". Le operazioni si svolgevano tra il Marocco e l'Italia, dove venivano reclutate ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Francesca Galici La Guardia di Finanza ha smantellato una rete criminale che organizzava finti matrimoni allo scopo di ottenere permessi di soggiorno. Ledefinite "pecore" dagli arrestati La Guardia di Finanza di Messina ha smantellato due organizzazioni criminali dedite al favoreggiamento dell'immigrazione verso il nostro Paese. Sedici persone sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare tra Messina, Catania, Bergamo, Torino e Francoforte sul Meno: organizzavano matrimoni di facciata per ottenere permessi di soggiorno per iirregolari. L'organizzazione, gestita da stranieri, viene definita dagli investigatori come "una spirale infinita dell'illecito, sicuramente in essere dal 2016 e tuttora attivo". Le operazioni si svolgevano tra il Marocco e l'Italia, dove venivano reclutate ...

