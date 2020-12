Castelli Romani, fratelli Bianchi arrestati per spaccio di droga con altre quattro persone (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un blitz antidroga dei carabinieri ha portato all’arresto di sei persone in zona Castelli Romani. Tra queste ci sono i fratelli Bianchi, Marco e Gabriele, già in carcere perché indagati per l’omicidio del giovane Willy Duarte Montero dello scorso 6 settembre. Le indagini sono state svolte dai carabinieri della compagnia di Velletri e hanno svelato l’esistenza di un sodalizio criminale, dedito allo spaccio di droga, che operava nell’area di Velletri, Lariano, Artena e dintorni. Secondo quanto appreso dagli inquirenti, il gruppo minacciava con vere e proprie “spedizioni punitive” chi non pagava la merce. “È emerso – ha scritto il Gip di Velletri – che molti soggetti acquirenti di droga hanno reso alla polizia giudiziaria dichiarazioni ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un blitz antidei carabinieri ha portato all’arresto di seiin zona. Tra queste ci sono i, Marco e Gabriele, già in carcere perché indagati per l’omicidio del giovane Willy Duarte Montero dello scorso 6 settembre. Le indagini sono state svolte dai carabinieri della compagnia di Velletri e hanno svelato l’esistenza di un sodalizio criminale, dedito allodi, che operava nell’area di Velletri, Lariano, Artena e dintorni. Secondo quanto appreso dagli inquirenti, il gruppo minacciava con vere e proprie “spedizioni punitive” chi non pagava la merce. “È emerso – ha scritto il Gip di Velletri – che molti soggetti acquirenti dihanno reso alla polizia giudiziaria dichiarazioni ...

