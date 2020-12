Cagliari: Godin ancora positivo, oggi aggiornamenti per Simeone (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Diego Godin risulta ancora positivo al Coronavirus mentre il Cholito Simeone oggi potrebbe completare le visite per tornare in squadra Dopo settimane da incubo in cui tutto è stato messo in discussione, anche il Cagliari può finalmente iniziare a tirare un sospiro di sollievo. I tamponi effettuati lunedì, al rientro dalla trasferta a Verona, sono risultati tutti negativi. Per tutte le notizie sul Cagliari vai su Cagliarinews24 Per il Cholito Giovanni Simeone il campo non è più solo un miraggio. I suoi tre tamponi hanno dato esito negativo e già oggi l’attaccante argentino potrebbe completare le visite mediche che, si spera, ne attesteranno l’idoneità agonistica. La sua presenza nel lunch match di domenica contro ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Diegorisultaal Coronavirus mentre il Cholitopotrebbe completare le visite per tornare in squadra Dopo settimane da incubo in cui tutto è stato messo in discussione, anche ilpuò finalmente iniziare a tirare un sospiro di sollievo. I tamponi effettuati lunedì, al rientro dalla trasferta a Verona, sono risultati tutti negativi. Per tutte le notizie sulvai sunews24 Per il Cholito Giovanniil campo non è più solo un miraggio. I suoi tre tamponi hanno dato esito negativo e giàl’attaccante argentino potrebbe completare le visite mediche che, si spera, ne attesteranno l’idoneità agonistica. La sua presenza nel lunch match di domenica contro ...

