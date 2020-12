Bonus Vacanze: ecco tutte le novità per il 2021 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il periodo estivo è stato costellato da un calo di contagi, al quale è seguita una misura meno restrittive delle regole di sicurezza anti Covid, tant’è che proprio nei mesi estivi il governo ha sviluppato l’oramai famoso Bonus Vacanze, per incentivare la cittadinanza a far ripartire l’economia dal turismo interno. Bonus Vacanze 2021 Il Bonus Vacanze, che aveva una durata che avrebbe trovato la sua conclusione alla fine del 2020, è stato modificato e prorogato fino al giugno 2021: ora il Bonus ha durata più lunga, fino al 30 giugno 2021 come prorogato dal Dl 137/2020, cosiddetto decreto Ristori, e poi la legge 126/2020. Gli utenti che invece non hanno ancora richiesto il Bonus Vacanze, ... Leggi su giornal (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il periodo estivo è stato costellato da un calo di contagi, al quale è seguita una misura meno restrittive delle regole di sicurezza anti Covid, tant’è che proprio nei mesi estivi il governo ha sviluppato l’oramai famoso, per incentivare la cittadinanza a far ripartire l’economia dal turismo interno.Il, che aveva una durata che avrebbe trovato la sua conclusione alla fine del 2020, è stato modificato e prorogato fino al giugno: ora ilha durata più lunga, fino al 30 giugnocome prorogato dal Dl 137/2020, cosiddetto decreto Ristori, e poi la legge 126/2020. Gli utenti che invece non hanno ancora richiesto il, ...

