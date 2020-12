Bianca Guaccero torna con Detto Fatto e si emoziona in diretta tv: il discorso della conduttrice (Video) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Bianca Guaccero torna con Detto Fatto e si emoziona in diretta tv. Dopo le polemiche per il “tutorial”, considerato sessista, su come fare la spesa sui tacchi, oggi, mercoledì 9 dicembre 2020, il programma di Rai 2 è tornato in onda, mentre la conduttrice, ad inizio puntata, si è presa quaranta secondi per lasciarsi alle spalle le critiche e ricominciare la trasmissione con uno spirito diverso. Bianca Guaccero torna con Detto Fatto e si emoziona in diretta tv (Video) Partita alle ore 15.15 di questo mercoledì 9 dicembre, la puntata di oggi è stata aperta da Bianca ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 9 dicembre 2020)cone siintv. Dopo le polemiche per il “tutorial”, considerato sessista, su come fare la spesa sui tacchi, oggi, mercoledì 9 dicembre 2020, il programma di Rai 2 èto in onda, mentre la, ad inizio puntata, si è presa quaranta secondi per lasciarsi alle spalle le critiche e ricominciare la trasmissione con uno spirito diverso.cone siintv () Partita alle ore 15.15 di questo mercoledì 9 dicembre, la puntata di oggi è stata aperta da...

