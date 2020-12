Beach volley: Mol e Sørum, la coppia norvegese (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Anders Mol e Christian Sørum è la coppia numero uno del Beach volley mondiale; premiati con diversi riconoscimenti soprattutto nel 2019 tanto da essere definiti “squadra dell’anno” in Norvegia. Quest’anno a settembre in Lettonia hanno vinto il terzo Campionato Europeo consecutivo, battendo addirittura i campioni in carica del mondo: i russi Viacheslav Krasilnikov e Oleg Stoyanovskiy. La FIVB in occasione del 25esimo compleanno di Sørum lo ha intervistato…gli ha chiesto di raccontarsi e raccontare dei suoi successi e dei successi condivisi con il compagno Mol. Mol – Sørum Hanno iniziato a giocare insieme nell’agosto del 2016 prima dei Giochi Olimpici di Rio, registrando un record di 119-26 ( 82,1 percentuale di vittorie ) con 10 medaglie d’oro, 12 partite per titolo, 14 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Anders Mol e Christianè lanumero uno delmondiale; premiati con diversi riconoscimenti soprattutto nel 2019 tanto da essere definiti “squadra dell’anno” in Norvegia. Quest’anno a settembre in Lettonia hanno vinto il terzo Campionato Europeo consecutivo, battendo addirittura i campioni in carica del mondo: i russi Viacheslav Krasilnikov e Oleg Stoyanovskiy. La FIVB in occasione del 25esimo compleanno dilo ha intervistato…gli ha chiesto di raccontarsi e raccontare dei suoi successi e dei successi condivisi con il compagno Mol. Mol –Hanno iniziato a giocare insieme nell’agosto del 2016 prima dei Giochi Olimpici di Rio, registrando un record di 119-26 ( 82,1 percentuale di vittorie ) con 10 medaglie d’oro, 12 partite per titolo, 14 ...

