Bassetti anti-panico sulla terza ondata: «Possiamo ancora frenarla. E basta dare la colpa a chi è andato in vacanza ad agosto» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sull’arrivo di una terza ondata di contagi di Coronavirus è d’accordo anche il primario del san Martino di Genova, Matteo Bassetti. Ma con alcuni distinguo rispetto ai suoi colleghi che prevedono l’arrivo imminente di una nuova difficile stagione pandemica. Bassetti si conferma ottimista almeno sulla possibilità di poter attenuare l’impatto della terza ondata, così come sostiene anche Massimo Galli del Sacco di Milano. Con il quale però è in netto disaccordo nella ricerca delle colpe dietro la seconda ondata, che secondo Galli sono tutte da ricondurre all’estate sfrenata che ci siamo lasciati alle spalle. «Una terza ondata è molto probabile» ha scritto l’infettivologo su Facebook, «ma meglio ci comporteremo ora, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sull’arrivo di unadi contagi di Coronavirus è d’accordo anche il primario del san Martino di Genova, Matteo. Ma con alcuni distinguo rispetto ai suoi colleghi che prevedono l’arrivo imminente di una nuova difficile stagione pandemica.si conferma ottimista almenopossibilità di poter attenuare l’impatto della, così come sostiene anche Massimo Galli del Sacco di Milano. Con il quale però è in netto disaccordo nella ricerca delle colpe dietro la seconda, che secondo Galli sono tutte da ricondurre all’estate sfrenata che ci siamo lasciati alle spalle. «Unaè molto probabile» ha scritto l’infettivologo su Facebook, «ma meglio ci comporteremo ora, ...

