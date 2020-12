Assolto dal femminicidio per "raptus di gelosia". Giustizia è sfatta! (Di mercoledì 9 dicembre 2020) C’è uno scarto incomprensibile tra la richiesta di ergastolo che viene dalla pubblica accusa e l’assoluzione concessa dalla Corte di Assise di Brescia ad Antonio Gozzini considerato totalmente incapace di intendere e di volere per un vizio di mente legato ad un “raptus di gelosia”. L’inganno sta nell’uso delle parole che fanno emergere una sottocultura di cui è impregnata una parte della magistratura, ma non solo, ahinoi, e che si manifesta quando si tratta di delitti contro le donne trovando il modo di giustificare il gesto criminale. Non c’è la convinzione, in sentenze di questo tipo, che dietro un atto di violenza contro la donna vi sia un uomo totalmente, pienamente, unicamente responsabile; si apre sempre la strada opaca di una corresponsabilità, di una sorta di divisione delle colpe. Il Tribunale è il posto in cui lo Stato dimostra ai ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) C’è uno scarto incomprensibile tra la richiesta di ergastolo che viene dalla pubblica accusa e l’assoluzione concessa dalla Corte di Assise di Brescia ad Antonio Gozzini considerato totalmente incapace di intendere e di volere per un vizio di mente legato ad un “di”. L’inganno sta nell’uso delle parole che fanno emergere una sottocultura di cui è impregnata una parte della magistratura, ma non solo, ahinoi, e che si manifesta quando si tratta di delitti contro le donne trovando il modo di giustificare il gesto criminale. Non c’è la convinzione, in sentenze di questo tipo, che dietro un atto di violenza contro la donna vi sia un uomo totalmente, pienamente, unicamente responsabile; si apre sempre la strada opaca di una corresponsabilità, di una sorta di divisione delle colpe. Il Tribunale è il posto in cui lo Stato dimostra ai ...

HuffPostItalia : Assolto dal femminicidio per 'raptus di gelosia'. Giustizia è sfatta! - dominiquebotti : RT @Ticinonline: Uccise la moglie: assolto perché agì durante «un delirio di gelosia» #brescia - Ticinonline : Uccise la moglie: assolto perché agì durante «un delirio di gelosia» #brescia - VHolywat : @pisto_gol ...intanto #Candreva è stato assolto - dopo arbitro e VAR - anche dal GS...niente condotta violenta ..?? - IlMioNomeNessu6 : Il cardinale Pell, da condannato per abusi in Australia a improvvisamente assolto e ricevuto da Bergoglio. Adesso c… -

Ultime Notizie dalla rete : Assolto dal Assolto dal femminicidio per "raptus di gelosia". Giustizia è sfatta! L'HuffPost Uccise la moglie un anno fa, assolto per delirio di gelosia

Uccise la moglie un anno fa, assolto per delirio di gelosia. Assolto perché incapace di intendere e volere a causa di un totale vizio di ...

Brescia, uccise la moglie: assolto per "delirio di gelosia"

La sentenza è della Corte d'Assise che ha sancito la "non imputabilità" del 70enne proprio per il "disturbo delirante" che lo affliggeva ...

Uccise la moglie un anno fa, assolto per delirio di gelosia. Assolto perché incapace di intendere e volere a causa di un totale vizio di ...La sentenza è della Corte d'Assise che ha sancito la "non imputabilità" del 70enne proprio per il "disturbo delirante" che lo affliggeva ...