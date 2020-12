Zona gialla: la Lombardia all'esame del Governo (Di martedì 8 dicembre 2020) Milano, 8 dicembre 2020 - Mancano meno di tre giorni al fatidico venerdì 11 dicembre in cui la Lombardia saprà se supera l'esame del Governo e guadagna la "promozione" in Zona gialla . Le premesse ci ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 8 dicembre 2020) Milano, 8 dicembre 2020 - Mancano meno di tre giorni al fatidico venerdì 11 dicembre in cui lasaprà se supera l'dele guadagna la "promozione" in. Le premesse ci ...

zaiapresidente : ??? L'appello ora è uno solo: EVITATE GLI ASSEMBRAMENTI! La zona gialla non è garantita a vita. Gennaio sarà un mes… - Pinucciosono : Puglia zona gialla.. .anzi no... non tutta... ma alcune province arancioni... ma non tutte per intero... Alle atti… - LaStampa : Il presidente di Gimbe: «Supereremo il record decessi, serve il massimo rigore». «L’Italia zona gialla è un rischio… - Nazione_Firenze : RT @qn_lanazione: Covid Toscana, Giani: 'Saremmo già da zona gialla' - AngeloSalamanna : È durata solo 1 giorno la zona Gialla #Puglia -

Ultime Notizie dalla rete : Zona gialla Zona gialla: la Lombardia all'esame del Governo IL GIORNO FOTO – Le vie del centro di Ravenna affollate per lo shopping natalizio

L’Emilia-Romagna è tornata in zona gialla solo da domenica e da più parti sono giunti appelli a mantenere la massima attenzione ed evitare assembramenti. In questo senso episodi come quello di ...

michele tropiano

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ...

L’Emilia-Romagna è tornata in zona gialla solo da domenica e da più parti sono giunti appelli a mantenere la massima attenzione ed evitare assembramenti. In questo senso episodi come quello di ...Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ...