‘Uomini e Donne’, aria di crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione? Gli indizi (Di martedì 8 dicembre 2020) Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono sempre stati affiatatissimi sin dal 2017 quando la tronista lo scelse nello studio di Uomini e Donne. Dal loro amore è nato poi Domenico, il piccolo Dodo, di cui entrambi i genitori mostrano sui social attimi di quotidianità e sono sempre apparsi come una famiglia unita e serena. Eppure, nelle ultime settimane, i loro fans hanno notato alcuni dettagli che hanno fatto pensare ad un momento di distacco tra i due ragazzi. In particolare, se Rosa ed il piccolo Dodo sono da giorni chiusi in casa, Pietro invece ha mostrato di non essere lì con loro. Ciò che ha meravigliato i fan è proprio il totale silenzio della coppia che non ha in alcun modo accennato o giustificato la loro lontananza, come invece avevano fatto solo qualche settimana fa quando ad ... Leggi su isaechia (Di martedì 8 dicembre 2020)sono sempre stati affiatatissimi sin dal 2017 quando la tronista lo scelse nello studio di Uomini e Donne. Dal loro amore è nato poi Domenico, il piccolo Dodo, di cui entrambi i genitori mostrano sui social attimi di quotidianità e sono sempre apparsi come una famiglia unita e serena. Eppure, nelle ultime settimane, i loro fans hanno notato alcuni dettagli che hanno fatto pensare ad un momento di distacco tra i due ragazzi. In particolare, seed il piccolo Dodo sono da giorni chiusi in casa,invece ha mostrato di non essere lì con loro. Ciò che ha meravigliato i fan è proprio il totale silenzio della coppia che non ha in alcun modo accennato o giustificato la loro lontananza, come invece avevano fatto solo qualche settimana fa quando ad ...

Pontifex_it : Voglio essere vicino a tutti i medici e gli infermieri in questo momento in cui la pandemia ci chiama ad essere vic… - nzingaretti : #LidiaMenapace ha insegnato a intere generazioni cosa significa lottare per la libertà. Dall’esperienza partigiana,… - BeppeSala : Sant’Ambrogio è un’occasione speciale in cui Milano celebra donne e uomini che, nel lavoro o nell’impegno sociale,… - ValleDellavalle : ...immagina un mondo dove non ci sia più la ridicola ideologia marxista o l’odio dei mussulmani...non è difficile p… - Annatonnaro : RT @Pontifex_it: Voglio essere vicino a tutti i medici e gli infermieri in questo momento in cui la pandemia ci chiama ad essere vicini agl… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ La carriera di una top model col vizio del basket ciociariaoggi.it