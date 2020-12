Tiene la figlia di un anno e mezzo sotto l'acqua bollente, la piccola muore: arrestata 26enne (Di martedì 8 dicembre 2020) La piccola Gracie aveva solamente 19 mesi , poco più di un anno e mezzo, quando sua madre ne ha provocato la morte. Lo ha stabilito la corte di Nottingham, che ha riconosciuto la colpevolezza di Katie ... Leggi su leggo (Di martedì 8 dicembre 2020) LaGracie aveva solamente 19 mesi , poco più di un, quando sua madre ne ha provocato la morte. Lo ha stabilito la corte di Nottingham, che ha riconosciuto la colpevolezza di Katie ...

La piccola Gracie aveva solamente 19 mesi, poco più di un anno e mezzo, quando sua madre ne ha provocato la morte. Lo ha stabilito la corte di Nottingham, che ha riconosciuto la ...

