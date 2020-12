Striscia la Notizia, il ritorno di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti? Così: come gode Canale 5 (Di martedì 8 dicembre 2020) Gallina vecchia fa buon brodo. Anzi, ottimo. E la più rodata e storica delle coppie di Striscia la Notizia, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, conferma il detto. Il ritorno al timone del tg satirico di Canale 5, nella puntata di ieri, lunedì 7 dicembre, non tradisce le attese. Anzi. Alla "prima" senza Ficarra e Picone lo share premia Striscia, che ottiene la bellezza del 18,4% di ascolti, pari a 5.071.000 telespettatori. Battuta la concorrenza di Rai 1, con I soliti ignoti di Amadeus, che fa il 17,9% con 4.910.000 telespettatori. Una sfida accesissima, ma la prima battaglia la portano a casa Greggio e Iacchetti. Inossidabili e sempre vincenti. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) Gallina vecchia fa buon brodo. Anzi, ottimo. E la più rodata e storica delle coppie dilaed, conferma il detto. Ilal timone del tg satirico di5, nella puntata di ieri, lunedì 7 dicembre, non tradisce le attese. Anzi. Alla "prima" senza Ficarra e Picone lo share premia, che ottiene la bellezza del 18,4% di ascolti, pari a 5.071.000 telespettatori. Battuta la concorrenza di Rai 1, con I soliti ignoti di Amadeus, che fa il 17,9% con 4.910.000 telespettatori. Una sfida accesissima, ma la prima battaglia la portano a casa. Inossidabili e sempre vincenti.

CarloCalenda : No Francescomaria. È l’unico modo di far politica seriamente. Studiare i problemi e andarli a vedere. Però mi rendo… - Luca_zone : «a volte l’abitudine televisiva è casa, calore, sicurezza; in altri casi, noia, ripetitività, tristezza. La conduzi… - SamanthaCarlet7 : RT @ilNotiziarioInd: Brumotti sfida gli spacciatori a Bollate: il servizio di Striscia la notizia | VIDEO - Luca_zone : «Ficarra & Picone avranno capito che dopo 15 anni non potevano dare altro a #striscialanotizia, e non certo per inc… - Luca_zone : «dopo l’iniziale piacevole sensazione di una rimpatriata tra amici, arriva lo smarrimento causato da qualcosa che n… -