Roma-Sassuolo, arriva la decisione di Rizzoli su Maresca (Di martedì 8 dicembre 2020) Nicola Rizzoli sarebbe rimasto particolarmente deluso dalla condotta di gara di Roma-Sassuolo da parte dell’arbitro Maresca. Per l’arbitro pronto un turno di stop Come evidenziato dall’odierna edizione del Corriere dello Sport, Nicola Rizzoli sarebbe rimasto particolarmente deluso dalla direzione di gara di Roma-Sassuolo da parte dell’arbitro Maresca. Una condotta di casa spocchiosa e con atteggiamenti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 8 dicembre 2020) Nicolasarebbe rimasto particolarmente deluso dalla condotta di gara dida parte dell’arbitro. Per l’arbitro pronto un turno di stop Come evidenziato dall’odierna edizione del Corriere dello Sport, Nicolasarebbe rimasto particolarmente deluso dalla direzione di gara dida parte dell’arbitro. Una condotta di casa spocchiosa e con atteggiamenti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ZZiliani : La classifica di Serie A com'è per me, o come sarebbe se il campionato non avesse il verme. Milan 23 Napoli 18* In… - Rickyrickyric89 : RT @CalcioFinanza: #Maresca e #Guida verso lo stop dopo Roma-Sassuolo - Solo_La_Lazio : ?? Stop in vista per #Maresca dopo #RomaSassuolo ?? #Rizzoli adirato per il comportamento dell'arbitro ?? Leggi qui ?? - FlavioMTassotti : @gianluca0marin1 Vittorie dell'allenatore del Cagliari in carriera: 1 (Serie B 2013). Esoneri: Lanciano, Lecce, Sa… - Paolo18030138 : RT @CalcioFinanza: #Maresca e #Guida verso lo stop dopo Roma-Sassuolo -