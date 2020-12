Psg-Basaksehir sospesa: le squadre lasciano il campo dopo la frase razzista del quarto uomo Coltescu al vice-allenatore dei turchi Webo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La partita di Champions tra Psg-Basaksehir è stata sospesa al 15? del primo tempo, e dopo 8? di discussioni le due squadre e i rispettivi staff hanno deciso di abbandonare il campo. Il quarto uomo, il romeno Sebastian Coltescu, avrebbe usato il termine “negru” al vice-allenatore dei turchi Pierre Achille Webo, ex attaccante del Camerun, per indicarlo all’arbitro che voleva espellerlo per proteste. L’appellativo razzista ha scatenato la reazione di giocatori e staff. Furibondo ed espulso anche l’attaccante del Basaksehir Demba Ba, che era in panchina. Le sue proteste, in un primo momento non colte dall’arbitro Ovidiu Hategan, avevano portato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La partita di Champions tra Psg-è stataal 15? del primo tempo, e8? di discussioni le duee i rispettivi staff hanno deciso di abbandonare il. Il, il romeno Sebastian, avrebbe usato il termine “negru” aldeiPierre Achille, ex attaccante del Camerun, per indicarlo all’arbitro che voleva espellerlo per proteste. L’appellativoha scatenato la reazione di giocatori e staff. Furibondo ed espulso anche l’attaccante delDemba Ba, che era in panchina. Le sue proteste, in un primo momento non colte dall’arbitro Ovidiu Hategan, avevano portato ...

