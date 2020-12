Prince of Persia - Le Sabbie del Tempo Remake è rimandato al 18 marzo 2021 (Di martedì 8 dicembre 2020) Il tanto discusso Remake di uno degli episodi più amati della saga di Prince of Persia, Le Sabbie del Tempo, tarderà ad affacciarsi sul mercato di un paio di mesi, causa pandemia. È quanto ci fa sapere Ubisoft tramite il suo account Twitter: il titolo, inizialmente previsto per il 21 gennaio 2021, vedrà invece la luce il 18 marzo 2021. "(...) Ad ogni modo, il 2020 è stato un anno come nessun altro. Oggi vogliamo farvi sapere che ci prenderemo del Tempo addizionale per lavorare sul gioco. (...) Crediamo che questa sia la mossa giusta per assicurarvi un titolo che amerete. Grazie per la vostra pazienza e il continuo supporto per Prince of Persia, vi auguriamo di stare al sicuro e in salute nella ... Leggi su eurogamer (Di martedì 8 dicembre 2020) Il tanto discussodi uno degli episodi più amati della saga diof, Ledel, tarderà ad affacciarsi sul mercato di un paio di mesi, causa pandemia. È quanto ci fa sapere Ubisoft tramite il suo account Twitter: il titolo, inizialmente previsto per il 21 gennaio, vedrà invece la luce il 18. "(...) Ad ogni modo, il 2020 è stato un anno come nessun altro. Oggi vogliamo farvi sapere che ci prenderemo deladdizionale per lavorare sul gioco. (...) Crediamo che questa sia la mossa giusta per assicurarvi un titolo che amerete. Grazie per la vostra pazienza e il continuo supporto perof, vi auguriamo di stare al sicuro e in salute nella ...

Eurogamer_it : #PrinceofPersia - Le Sabbie del Tempo Remake è rimandato al 18 marzo 2021 - Asgard_Hydra : Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake rinviato, ecco la nuova data di uscita - Asgard_Hydra : Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è stato rinviato? [Aggiornato] - _DrCommodore : Prince of Persia, rinviato il remake de 'Le Sabbie del Tempo' - - GamingToday4 : Posticipato il Remake di Prince of Persia -