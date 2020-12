Pomeriggio 5, audio esclusivo Maradona: “sono delle ladre” (Di martedì 8 dicembre 2020) Nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 andata in onda martedì 8 dicembre, nel giorno dell’Immacolata, la conduttrice anche di Live non è la d’Urso ha fatto ascoltare ai telespettatori e al popolo di Twitter un audio esclusivo di Diego Armando Maradona. Il ‘Pibe de oro’, nello specifico, ha affermato che le figlie, Dalma e Giannina, sono delle ladre e che se la sono presa anche con le sorelle dell’ex calciatore del Napoli e della Serie A di calcio italiana pur non avendone motivo. “Confermaglielo! Confermaglielo alle mie sorelle che io non vado a nessun matrimonio! Perché queste, oltre a essere ladre, adesso se la prendono con le mie sorelle che non hanno mai fatto loro nulla di male! Mai Mai! La Lili, La Kitty e Ana hanno preparato da mangiare venticinque mila milioni di volte alle mie due figlie quando ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 8 dicembre 2020) Nell’ultima puntata di5 andata in onda martedì 8 dicembre, nel giorno dell’Immacolata, la conduttrice anche di Live non è la d’Urso ha fatto ascoltare ai telespettatori e al popolo di Twitter undi Diego Armando. Il ‘Pibe de oro’, nello specifico, ha affermato che le figlie, Dalma e Giannina, sonoladre e che se la sono presa anche con le sorelle dell’ex calciatore del Napoli e della Serie A di calcio italiana pur non avendone motivo. “Confermaglielo! Confermaglielo alle mie sorelle che io non vado a nessun matrimonio! Perché queste, oltre a essere ladre, adesso se la prendono con le mie sorelle che non hanno mai fatto loro nulla di male! Mai Mai! La Lili, La Kitty e Ana hanno preparato da mangiare venticinque mila milioni di volte alle mie due figlie quando ...

spearbinslight : Questi hanno seriamente preso il telefono appena svegli aperto la chat e mandato audio e messaggi a noi Poi ci son… - Klartljus : Ho in testa due canzoni (usati come audio di tiktok, che sorpresa) da sto pomeriggio e vado tipo 'space giiirl i sa… - Radio3tweet : Mistico allo selvaggio per Paul Claudel, A.R. per Roberto Vecchioni, vera e propria ossessione da proteggere per Pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio audio Maradona, spunta un audio del Pibe de Oro contro le figlie: "Sono delle ladre" TGCOM Audio porno al posto delle canzoni di Natale, imbarazzo nelle strade di Vieste

Una vera e propria azione di sabotaggio iniziata con un blitz in una riunione in streaming con parolacce e scritte volgari apparse sullo schermo ...

Diego Maradona, l'audio contro le figlie: "Sono delle ladre"

"Confermaglielo alle mie sorelle che io non vado a nessun matrimonio perché queste, le figlie, oltre a essere ladre, adesso se la prendono anche con le mie sorelle, che non hanno mai fatto loro nulla ...

Una vera e propria azione di sabotaggio iniziata con un blitz in una riunione in streaming con parolacce e scritte volgari apparse sullo schermo ..."Confermaglielo alle mie sorelle che io non vado a nessun matrimonio perché queste, le figlie, oltre a essere ladre, adesso se la prendono anche con le mie sorelle, che non hanno mai fatto loro nulla ...