Orietta Berti, la paura più grande per lei: il dramma della malattia (Di martedì 8 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Orietta Berti ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni, dopo essere risultata positiva al covid. Ecco di che si tratta. La cantante Orietta Berti torna a far parlare di sé, questa volta però per alcune dichiarazioni molto importanti e serie che ha fatto. La Berti è una delle voci più note e apprezzate dal pubblico italiano, che Leggi su youmovies (Di martedì 8 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni, dopo essere risultata positiva al covid. Ecco di che si tratta. La cantantetorna a far parlare di sé, questa volta però per alcune dichiarazioni molto importanti e serie che ha fatto. Laè una delle voci più note e apprezzate dal pubblico italiano, che

lodevodire : Lo spazzacamino di Orietta Berti...piena di sottintesi peggio di pollon...nonna ma.cosa.stiamo ascoltando? - giusycosmano : @mariogiordano5 IVA Zanicchi te la puoi pure risparmiare così come orietta berti. Non ha senso avere queste tipe come ospiti. - zazoomblog : Orietta Berti il dramma del Coronavirus: “Ho paura per mio marito” - #Orietta #Berti #dramma #Coronavirus: - angeloselvini : RT @SilvanoSalviato: @GonnelliLuca Come tutti/e, qualche esempio Alena Seredova positiva al Covid: 'Sono stata attentissima.' Orietta Ber… - GonnelliLuca : RT @SilvanoSalviato: @GonnelliLuca Come tutti/e, qualche esempio Alena Seredova positiva al Covid: 'Sono stata attentissima.' Orietta Ber… -