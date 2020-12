“Non sto ancora bene”. Iva Zanicchi, dopo il Covid parole che fanno preoccupare il pubblico (Di martedì 8 dicembre 2020) Iva Zanicchi ha tenuto tutti con il fiato sospeso nelle scorse settimane a causa della positività al coronavirus. Nonostante il ricovero in ospedale e la preoccupazione che avanzava sempre più, è riuscita a sconfiggere la malattia e a negativizzarsi. Purtroppo lo stesso lieto fine non lo ha avuto suo fratello Antonio, che è stato ucciso dal Covid-19. La sua morte ha procurato un dolore atroce nell’artista, che lo ha ricordato con un post estremamente commovente su Instagram. Queste le sue parole: “Antonio è stato colpito dal coronavirus in modo devastante. Il virus ha preso i polmoni in modo devastante, in maniera più violenta rispetto a me. Si è diffuso velocemente e gli ha messo in crisi tutti gli organi. Poi lui era cardiopatico e questa sua condizione un po’ traballante non lo ha aiutato a reagire, a migliorare. Ha vissuto una ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 8 dicembre 2020) Ivaha tenuto tutti con il fiato sospeso nelle scorse settimane a causa della positività al coronavirus. Nonostante il ricovero in ospedale e la preoccupazione che avanzava sempre più, è riuscita a sconfiggere la malattia e a negativizzarsi. Purtroppo lo stesso lieto fine non lo ha avuto suo fratello Antonio, che è stato ucciso dal-19. La sua morte ha procurato un dolore atroce nell’artista, che lo ha ricordato con un post estremamente commovente su Instagram. Queste le sue: “Antonio è stato colpito dal coronavirus in modo devastante. Il virus ha preso i polmoni in modo devastante, in maniera più violenta rispetto a me. Si è diffuso velocemente e gli ha messo in crisi tutti gli organi. Poi lui era cardiopatico e questa sua condizione un po’ traballante non lo ha aiutato a reagire, a migliorare. Ha vissuto una ...

