Nel Regno Unito è iniziata la vaccinazione contro il coronavirus (Di martedì 8 dicembre 2020) Alle 7.31 una novantenne di Coventry è diventata la prima persona al mondo a essere vaccinata al di fuori dei test clinici, con la soluzione di Pfizer-BioNTech Leggi su ilpost (Di martedì 8 dicembre 2020) Alle 7.31 una novantenne di Coventry è diventata la prima persona al mondo a essere vaccinata al di fuori dei test clinici, con la soluzione di Pfizer-BioNTech

lorepregliasco : L'Italia diventa il primo grande Paese europeo per mortalità COVID ogni 100mila abitanti. Superata la Spagna, siam… - SkyTG24 : 'Il mio consiglio a chiunque viene offerto il vaccino è di farlo: se posso averlo a 90 anni, allora puoi averlo anc… - Corriere : Vaccino Covid, somministrata la prima dose Pfizer nel Regno Unito - ZenatiDavide : Partito in Gran Bretagna piano vaccinazione: E’ partito questa mattina come previsto il programma di vaccinazioni… - jubektwitt : RT @SkyTG24: 'Il mio consiglio a chiunque viene offerto il vaccino è di farlo: se posso averlo a 90 anni, allora puoi averlo anche tu!', pa… -