Natale con i tuoi, Speranza blocca tutto: "Non cambiamo" (Di martedì 8 dicembre 2020) Natale, nessuna apertura ulteriore da parte del governo come assicura il ministro Speranza cancellando ogni dubbio I numeri dei contagi calano, prossimamente molte regioni se non tutte passeranno in zona gialla ma i principi del nuovo Dpcm Natale firmato dal premier Conte non cambieranno. Lo ha ribadito con chiarezza il ministro della Salute, Roberto Speranza, L'articolo proviene da Inews.it.

PRATO. L’attesa era tanta e alla fine il primo giorno per l’extra cashback di Natale (il 10% di rimborso sugli acquisti di Natale che avrà la sua efficacia fino al 31 dicembre) è stato positivo e sopr ...

Speranza conferma le misure di Natale: «No spostamenti tra comuni». E sull'Abruzzo: «Impugneremo l'ordinanza»

«Le misure sono queste e le confermiamo e le norme restano queste». Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Di Martedì su La7 che andrà in onda ...

«Le misure sono queste e le confermiamo e le norme restano queste». Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Di Martedì su La7 che andrà in onda ...