Nantes | esonerato il tecnico Gourcuff | contattati Blanc e Vieira

Il Nantes ha esonerato Christian Gourcuff dopo il 4-0 subito in casa contro lo Strasburgo. L'allenatore sarà sostituito momentaneamente dal suo vice Patrick Collott che guiderà la squadra, dopo i rifiuti di Laurente Patrick.

Agenzia ANSA

Il Nantes ha esonerato il tecnico Christian Gourcuff dopo il 4-0 subito in casa contro lo Strasburgo. Il Nantes ha esonerato il tecnico Christian Gourcuff dopo il 4-0 subito in ca ...Salta ancora una panchina nel campionato francese di Ligue 1. Il Nantes ha esonerato Christian Gourcuff dopo il 4-0 subito in casa contro lo Strasburgo.