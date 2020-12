Live Barcellona-Juve 0-3 Annullato il quarto gol di Bonucci al Camp Nou

(Di martedì 8 dicembre 2020) Messi e Ronaldo sono già qualificati per gli ottavi di finale, ma quando sono uno di fronte all'altro non può essere mai una partita qualsiasi.ntus si giocano...

juventusfc : ?? Qui Camp Nou ?? Sta per iniziare la conferenza stampa di @Pirlo_official e @bonucci_leo19 ?? LIVE (e on demand)… - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official e di @bonucci_leo19 pre #BarçaJuve ?? ?? LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «E' un periodo dove tante grandi fanno fatica. E' normale, i grandi giocatori hanno avuto poco… - Notiziedi_it : Live Barcellona-Juve 0-3 Ancora CR7 dal dischetto e i bianconeri dilagano - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - BARCELLONA-JUVENTUS 0-3 - Poker annullato a Bonucci! Ma è super Juve al Camp Nou -

Messi e Ronaldo sono già qualificati per gli ottavi di finale, ma quando sono uno di fronte all'altro non può essere mai una partita qualsiasi. Barcellona e Juventus si ...Barcellona-Juventus DIRETTA LIVE Champions League 2020: orario tv, formazioni e risultato 52\' GOOOOOL JUVENTUS!!! Ancora un calcio di rigore trasformato da C. Ronaldo, 0-3 Juve! 46\' Inizia ?