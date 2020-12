La denuncia di Lettera150, sulla scuola persi 9 mesi per un'areazione sana (Di martedì 8 dicembre 2020) AGI - "Spiace constatare che a nove mesi dalla prima ondata del Covid-19, il governo si accinga a riaprire le scuole il 7 di gennaio con le lezioni in presenza senza che sia stato fatto nulla sull'areazione, con la conseguenza che continueremo a limitarci a tenere le finestre aperte in classe con gli studenti costretti a portarsi la copertina da casa per non ammalarsi". Lo ha detto Giuseppe Valditara, coordinatore di Lettera150, think tank che riunisce oltre 250 esperti di diverse discipline, nato durante il lockdown per proporre analisi e soluzioni per l'uscita in sicurezza dall'epidemia e per la ricostruzione del Paese. Secondo uno studio condotto da alcuni ricercatori dell'Università di Bologna e pubblicato da Lettera150 Le scuole possono essere luoghi sicuri, molto più sicuri degli ambienti esterni. La ricerca ... Leggi su agi (Di martedì 8 dicembre 2020) AGI - "Spiace constatare che a novedalla prima ondata del Covid-19, il governo si accinga a riaprire le scuole il 7 di gennaio con le lezioni in presenza senza che sia stato fatto nulla sull', con la conseguenza che continueremo a limitarci a tenere le finestre aperte in classe con gli studenti costretti a portarsi la copertina da casa per non ammalarsi". Lo ha detto Giuseppe Valditara, coordinatore di, think tank che riunisce oltre 250 esperti di diverse discipline, nato durante il lockdown per proporre analisi e soluzioni per l'uscita in sicurezza dall'epidemia e per la ricostruzione del Paese. Secondo uno studio condotto da alcuni ricercatori dell'Università di Bologna e pubblicato daLe scuole possono essere luoghi sicuri, molto più sicuri degli ambienti esterni. La ricerca ...

Uno studio ha analizzato le condizioni nelle quali le scuole possono attraverso condizioni di areazione specifiche abbattere i rischi di contaminazione ...

Ritorno in classe, “persi 9 mesi senza impianti di aerazione adeguati e niente è stato fatto per il 7 gennaio”. La denuncia di Lettera150

L'installazione di impianti di areazione in grado di garantire il ricambio dell'aria e controllare il livello di umidità avrebbe potuto permettere la riapertura delle scuole in sicurezza, ma "spiace c ...

Uno studio ha analizzato le condizioni nelle quali le scuole possono attraverso condizioni di areazione specifiche abbattere i rischi di contaminazione. L'installazione di impianti di areazione in grado di garantire il ricambio dell'aria e controllare il livello di umidità avrebbe potuto permettere la riapertura delle scuole in sicurezza.