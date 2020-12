Jessica Antonini | il dettaglio choc del suo passato | “C’era da aver paura…”

Leggi su meteoweek

(Di martedì 8 dicembre 2020), ex tronista di Uomini e Donne, oggi sta vivendo la sua storia d’amore con la sua scelta, Davide Lorusso. La tatuatrice in un’intervista rilasciata a IlGiornale.it , ha raccontato del suo, quando arrivò da sola a Milano La serenità con Davide Sono lontani i tempi difficili, in cuidormiva da L'articolo proviene da www.meteoweek.com.