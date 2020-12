ISS: 80 anni l’età media dei deceduti Covid in Italia (Di martedì 8 dicembre 2020) L’Istituto superiore di sanità ha delineato le caratteristiche dei deceduti Covid in Italia. Età media 80 anni, patologia più frequente l’ipertensione. Lo studio inoltre ha confrontato la prima e la seconda ondata. Età media 80 anni, patologia più frequente l’ipertensione. Febbre e problemi respiratori i sintomi più frequenti. Questi i dati emersi dall’ultimo report dell’ L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 8 dicembre 2020) L’Istituto superiore di sanità ha delineato le caratteristiche deiin. Età80, patologia più frequente l’ipertensione. Lo studio inoltre ha confrontato la prima e la seconda ondata. Età80, patologia più frequente l’ipertensione. Febbre e problemi respiratori i sintomi più frequenti. Questi i dati emersi dall’ultimo report dell’ L'articolo proviene da YesLife.it.

Agenzia_Ansa : #Iss, 4 decessi su 10 in Lombardia, 1% under 50. Il 97% aveva altre malattie precedenti, l'età media è 80 anni… - Pzzglc67d03 : RT @LaVeritaWeb: Studio della prestigiosa rivista «Nature» su 300 positivi senza sintomi: nessuno dei loro contatti stretti ha contratto il… - SamRaccosta : @Antonio37284155 @PicciaE @DiegoFusaro Non sò da cosa è estrapolato il video o le parole ma se va a guardare i dati… - moriggi : RT @LaVeritaWeb: Studio della prestigiosa rivista «Nature» su 300 positivi senza sintomi: nessuno dei loro contatti stretti ha contratto il… - missypippi : RT @LaVeritaWeb: Studio della prestigiosa rivista «Nature» su 300 positivi senza sintomi: nessuno dei loro contatti stretti ha contratto il… -