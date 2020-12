I piatti più economici per la vigilia di Natale (Di martedì 8 dicembre 2020) In tutta Italia, durante la vigilia di Natale si preferisce consumare un pasto condiviso e importante a base di pesce. Si dice che il 24 dicembre sia “giorno di magro” dove per tradizione cristiana non si consuma carne. La Chiesa cristiana non obbliga più nessuno a rinunciare alla carne ma il Cenone di Natale a base di pesce è diventata una tradizione popolare. Quali sono i piatti più economici da cucinare per la vigilia di Natale? Iniziamo da questo consiglio, scegliete i prodotti più semplici da trovare nei mercati e nei supermercati, sfruttate le ricette più comuni ma aggiungete fantasia nella preparazione, abbinate sempre della verdura al pesce perché rende i piatti più sostanziosi, salutari e ricchi. Vediamo un mix di ricette tra ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 8 dicembre 2020) In tutta Italia, durante ladisi preferisce consumare un pasto condiviso e importante a base di pesce. Si dice che il 24 dicembre sia “giorno di magro” dove per tradizione cristiana non si consuma carne. La Chiesa cristiana non obbliga più nessuno a rinunciare alla carne ma il Cenone dia base di pesce è diventata una tradizione popolare. Quali sono ipiùda cucinare per ladi? Iniziamo da questo consiglio, scegliete i prodotti più semplici da trovare nei mercati e nei supermercati, sfruttate le ricette più comuni ma aggiungete fantasia nella preparazione, abbinate sempre della verdura al pesce perché rende ipiù sostanziosi, salutari e ricchi. Vediamo un mix di ricette tra ...

