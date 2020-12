Gestione Covid di Emiliano e Lopalco, il "pasticciotto" pugliese (Di martedì 8 dicembre 2020) Tutto è iniziato il 28 novembre, quando la Procura di Bari ha aperto un’indagine sulla Gestione della seconda ondata Covid in Puglia. Da lì si sono accese le telecamere di procure e tv che, concentrate fino ad allora sulle inchieste lombarde, avevano tralasciato le condizioni della situazione sanitaria delle Regioni del Mezzogiorno preservate dal lockdown. In realtà focolai importanti legati a negligenze sanitarie in Puglia si erano già verificati durante la prima ondata, come quella di San Marco in Lamis o dell’ospedale di Castellaneta, da cui erano stati contagiati e poi morti diversi pazienti, e Michele Emiliano si era affrettato a indicare immediatamente la responsabilità sul medico di turno chiedendone il licenziamento immediato (non sappiamo se poi essere effettivamente avvenuto). L’indagine sulla seconda ondata pare sia partita ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 8 dicembre 2020) Tutto è iniziato il 28 novembre, quando la Procura di Bari ha aperto un’indagine sulladella seconda ondatain Puglia. Da lì si sono accese le telecamere di procure e tv che, concentrate fino ad allora sulle inchieste lombarde, avevano tralasciato le condizioni della situazione sanitaria delle Regioni del Mezzogiorno preservate dal lockdown. In realtà focolai importanti legati a negligenze sanitarie in Puglia si erano già verificati durante la prima ondata, come quella di San Marco in Lamis o dell’ospedale di Castellaneta, da cui erano stati contagiati e poi morti diversi pazienti, e Michelesi era affrettato a indicare immediatamente la responsabilità sul medico di turno chiedendone il licenziamento immediato (non sappiamo se poi essere effettivamente avvenuto). L’indagine sulla seconda ondata pare sia partita ...

