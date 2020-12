Elisabetta Gregoraci lascia il Grande Fratello Vip 2020 e Antonella Elia la asfalta (o viceversa) (Di martedì 8 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci lascia il Grande Fratello Vip 2020. Colei che ha catalizzato l’attenzione di tutti di settimana in settimana con il suo comportamento un po’ ambiguo frenato forse dalle telecamere o dal presunto accordo di divorzio fatto con Flavio Briatore, alla fine ha deciso di confermare il suo addio. Fino alla fine Alfonso Signorini ha pregato la showgirl di rimanere come punta di diamante della sua edizione lunga tra 2020 e 2021 ma non c’è stato niente da fare, la Gregoraci vuole passare il Natale con suo figlio e il conduttore non ha potuto niente contro questo. Alla fine però è riuscito comunque a spremerla con un limone perché dopo avergli fatto passare due giorni nel cucurio insieme a Pierpaolo Pretelli, sperando in chissà quale miracolo, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 8 dicembre 2020)ilVip. Colei che ha catalizzato l’attenzione di tutti di settimana in settimana con il suo comportamento un po’ ambiguo frenato forse dalle telecamere o dal presunto accordo di divorzio fatto con Flavio Briatore, alla fine ha deciso di confermare il suo addio. Fino alla fine Alfonso Signorini ha pregato la showgirl di rimanere come punta di diamante della sua edizione lunga trae 2021 ma non c’è stato niente da fare, lavuole passare il Natale con suo figlio e il conduttore non ha potuto niente contro questo. Alla fine però è riuscito comunque a spremerla con un limone perché dopo avergli fatto passare due giorni nel cucurio insieme a Pierpaolo Pretelli, sperando in chissà quale miracolo, ...

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - Pamelitanaa : RT @domeniconaso: Lo ammetto: ho rivalutato Elisabetta Gregoraci grazie al #gfvip Chi lo avrebbe mai detto! - angiuoniluigi : RT @fanpage: #GFVIP - Lo scontro tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia - angiuoniluigi : RT @leggoit: Elisabetta Gregoraci abbandona la casa e si 'vendica' del presunto ex Mino Magli: «Ha fatto una cosa schifosa» - fanpage : #GFVIP - Lo scontro tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia -

