Covid: primo vaccino Pfizer-BionTech somministrato in Gran Bretagna. A donna 90enne (Di martedì 8 dicembre 2020) La prima dose è stata somministrata a Margaret Keenan, che compirà 91 anni la settimana prossima. Margaret ha ricevuto il vaccino Pfizer-BionTech questa mattina alle ore 6:31 (le 7:31 in Italia) nell'Ospedale universitario di Coventry. Entro fine mese dovrebbero essere vaccinate nel Paese fino a quattro milioni di persone

