Covid, altri 4 medici morti: sono 237 | 'Siamo tornati ai tempi di marzo' | Vaccino, app per prenotare e tracciare (Di martedì 8 dicembre 2020) Nuovi lutti tra i medici a causa della pandemia di Covid : con altri 4 decessi, il totale sale a 237 i nomi. La Federazione nazionale degli ordini dei medici: 'Siamo tornati ai tempi di marzo'.

