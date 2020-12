Covid-19 e privacy: è legale rendere nota l’identità del contagiato? (Di martedì 8 dicembre 2020) Ben sappiamo quanto negli ultimi mesi il Covid-19 abbia tenuto banco nelle notizie di cronaca: tra i contagiati, non solo la gente comune ma anche i cosiddetti vip, come sportivi o attori conosciuti. Il punto che però vogliamo affrontare di seguito è questo: un qualsiasi privato cittadino ha sempre diritto a non vedere divulgata la propria identità, pur se contagiato? ovvero come si combinano tra loro, in caso di contagio, il diritto alla privacy dell’individuo, la tutela della salute pubblica e il diritto di cronaca? Scopriamolo. Se ti interessa saperne di più sullo smart working fino al 15 ottobre, a chi spetta e come richiederlo, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Covid-19 e diritto alla privacy Dobbiamo subito sottolineare un dato: in via generale, una persona ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 8 dicembre 2020) Ben sappiamo quanto negli ultimi mesi il-19 abbia tenuto banco nelle notizie di cronaca: tra i contagiati, non solo la gente comune ma anche i cosiddetti vip, come sportivi o attori conosciuti. Il punto che però vogliamo affrontare di seguito è questo: un qualsiasi privato cittadino ha sempre diritto a non vedere divulgata la propria identità, pur se? ovvero come si combinano tra loro, in caso di contagio, il diritto alladell’individuo, la tutela della salute pubblica e il diritto di cronaca? Scopriamolo. Se ti interessa saperne di più sullo smart working fino al 15 ottobre, a chi spetta e come richiederlo, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News-19 e diritto allaDobbiamo subito sottolineare un dato: in via generale, una persona ...

smilypapiking : RT @vitalbaa: Tra i mistificatori Covid ci sono quelli che, non avendo capito i profili giuridici dell’App di tracing - la privacy NON è un… - uolller : RT @vitalbaa: Tra i mistificatori Covid ci sono quelli che, non avendo capito i profili giuridici dell’App di tracing - la privacy NON è un… - CurrentiCalamo_ : RT @vitalbaa: Tra i mistificatori Covid ci sono quelli che, non avendo capito i profili giuridici dell’App di tracing - la privacy NON è un… - mbgiuffrida : RT @vitalbaa: Tra i mistificatori Covid ci sono quelli che, non avendo capito i profili giuridici dell’App di tracing - la privacy NON è un… - Elisa34012803 : RT @vitalbaa: Tra i mistificatori Covid ci sono quelli che, non avendo capito i profili giuridici dell’App di tracing - la privacy NON è un… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid privacy Covid-19, privacy: quali dati la scuola può raccogliere dagli studenti e genitori? Nuove FAQ del Ministero dell’Istruzione Orizzonte Scuola Industria del gioco in Italia: sintesi di un anno turbolento

Tra i settori colpiti dal Covid, vi è quello del gioco d’azzardo. Le misure di chiusura dei casinò di terra, dei bar, delle sale slot e bingo hanno reso la vita difficile per il mondo delle scommesse ...

Coronavirus, i numeri del 7 dicembre

13720, da molte settimane non si vedeva un dato così basso, in realtà molto basso è anche quello riferito ai tamponi, 111000, decisamente al di sotto rispetto al valore medio dei test processati, non ...

Tra i settori colpiti dal Covid, vi è quello del gioco d’azzardo. Le misure di chiusura dei casinò di terra, dei bar, delle sale slot e bingo hanno reso la vita difficile per il mondo delle scommesse ...13720, da molte settimane non si vedeva un dato così basso, in realtà molto basso è anche quello riferito ai tamponi, 111000, decisamente al di sotto rispetto al valore medio dei test processati, non ...