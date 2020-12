Coronavirus, animali da compagnia: rischiano di diffondere il contagio? (Di martedì 8 dicembre 2020) La diffusione del contagio da Coronavirus è un argomento largamente trattato: facciamo chiarezza sul ruolo degli animali domestici. Coronavirus, gli animali domestici diffondono il contagio? (fonte pixabey)Il Coronavirus tiene in scacco l’Italia ormai da diversi mesi. Le misure preventive necessarie per quanto concerne il tentativo di arginare la diffusione del contagio sono in atto. Si sono susseguiti diversi Dpcm, ognuno messo a punto sulla base dei dati scientifici raccolti e a seconda dell’andamento della curva epidemiologica. Di recente, Giuseppe Conte ha firmato il Nuovo Dpcm, decreto che regola il comportamento cittadino nel periodo delle festività natalizie. Momento particolare in cui si teme un possibile incremento dei ... Leggi su altranotizia (Di martedì 8 dicembre 2020) La diffusione deldaè un argomento largamente trattato: facciamo chiarezza sul ruolo deglidomestici., glidomestici diffondono il? (fonte pixabey)Iltiene in scacco l’Italia ormai da diversi mesi. Le misure preventive necessarie per quanto concerne il tentativo di arginare la diffusione delsono in atto. Si sono susseguiti diversi Dpcm, ognuno messo a punto sulla base dei dati scientifici raccolti e a seconda dell’andamento della curva epidemiologica. Di recente, Giuseppe Conte ha firmato il Nuovo Dpcm, decreto che regola il comportamento cittadino nel periodo delle festività natalizie. Momento particolare in cui si teme un possibile incremento dei ...

Clarembaldo : @EuroMasochismo (Ecco: - codeghino10 : RT @Corriere: Il Molnupiravir blocca la trasmissione di Sars-CoV2 negli animali in 24 ore. In via di conclusione la sperimentazione clinica… - giudefilippi : RT @Corriere: Il Molnupiravir blocca la trasmissione di Sars-CoV2 negli animali in 24 ore. In via di conclusione la sperimentazione clinica… - Corriere : Il Molnupiravir blocca la trasmissione di Sars-CoV2 negli animali in 24 ore. In via di conclusione la sperimentazio… - medlookout : #Molnupiravir, nuovo farmaco blocca (negli animali) il virus in 24 ore #coronavirus #COVID -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus animali Barcellona, quattro leoni dello zoo positivi al Covid: mistero sul contagio Il Messaggero Barcellona, quattro leoni dello zoo positivi al Covid: mistero sul contagio

Quattro leoni positivi al Covid-19 allo zoo di Barcellona. E' il secondo caso al mondo scoperto. A essere infettati sono 3 femmine di nome Zala, Nima e Run Run e Kiumbe, un maschio.

"SOS" dal Parco zoologico dell'Attica, causa coronavirus

L'Attica Zoological Park cerca il sostegno dello stato poiché i due blocchi hanno influenzato finanziariamente l'azienda.

Quattro leoni positivi al Covid-19 allo zoo di Barcellona. E' il secondo caso al mondo scoperto. A essere infettati sono 3 femmine di nome Zala, Nima e Run Run e Kiumbe, un maschio.L'Attica Zoological Park cerca il sostegno dello stato poiché i due blocchi hanno influenzato finanziariamente l'azienda.