Champions League oggi, orari partite 8 dicembre: programma, tv, streaming, guida Sky e Mediaset (Di martedì 8 dicembre 2020) Torna anche questa settimana la Champions League di calcio 2020, che vedrà disputarsi il suo sesto ed ultimo turno della fase a gironi, con ben otto partite in programma, iniziando dalle ore 18.55, quando la Lazio ospiterà il Brugge, in diretta televisiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, ma anche in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now. In contemporanea anche Zenit San Pietroburgo-Borussia Dortmund, questa volta su Sky Sport Football e Sky Sport 254. Alle 21 toccherà invece alla Juventus, che sarà di scena a Barcellona, su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, ma anche in chiaro su Canale 5 e Meadiset Play. Su Sky Sport 253 andrà in scena Lipsia-Manchester United, mentre PSG-Basaksehir sarà su Sky Sport 254, con Chelsea-Krasnodar su Sky Sport 255. A chiudere il quadro Rennes-Siviglia, su Sky Sport 256 e ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) Torna anche questa settimana ladi calcio 2020, che vedrà disputarsi il suo sesto ed ultimo turno della fase a gironi, con ben ottoin, iniziando dalle ore 18.55, quando la Lazio ospiterà il Brugge, in diretta televisiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, ma anche insulle piattaforme Sky Go e Now. In contemporanea anche Zenit San Pietroburgo-Borussia Dortmund, questa volta su Sky Sport Football e Sky Sport 254. Alle 21 toccherà invece alla Juventus, che sarà di scena a Barcellona, su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, ma anche in chiaro su Canale 5 e Meadiset Play. Su Sky Sport 253 andrà in scena Lipsia-Manchester United, mentre PSG-Basaksehir sarà su Sky Sport 254, con Chelsea-Krasnodar su Sky Sport 255. A chiudere il quadro Rennes-Siviglia, su Sky Sport 256 e ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Champions League, il calendario e gli orari della sesta e ultima giornata Sky Sport Juventus, Pirlo: "Buffon recuperato, De Ligt può riposare. Ecco come sta Ramsey"

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro il Barcellona, valida per la 10a giornata di Champions League.

Juventus, Bonucci: "Serve l'atteggiamento del derby. Passare come primi? Possibile"

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, è intervenuto in occasione della conferenza stampa, al fianco di Pirlo, in vista della partita di domani contro il Barcellona, valida per la 10a giornata di ...

