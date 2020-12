Cashback, l’App Io non va. Un utente: “Potreste chiedere aiuto a Pornhub”. Il profilo risponde: “Dopo questo periodo di stress…” (Di martedì 8 dicembre 2020) “Potreste chiedere anche voi a Pornhub”, chiede un utente. “Dopo questo periodo di stress, sicuramente aiuterà a rilassarci”, risponde il profilo ufficiale. Succede sull’App Io, necessaria per le iscrizioni al Cashback, il programma di rimborsi sui pagamenti con carte, bancomat e app per i pagamenti elettronici che partirà con gli acquisti di martedì 8 dicembre. Tantissimi utenti si sono trovati di fronte ad alcuni messaggi di errore mentre cercavano di iscriversi al Cashback sulla App Io: “Si è verificato un errore temporaneo nel salvataggio di questa carta”. “Non siamo riusciti a recuperare la tua carta PagoBancomat”. “Non è stato possibile caricare i tuoi metodi di pagamento, ... Leggi su tpi (Di martedì 8 dicembre 2020)anche voi a, chiede undi stress, sicuramente aiuterà a rilassarci”,ilufficiale. Succede sulIo, necessaria per le iscrizioni al, il programma di rimborsi sui pagamenti con carte, bancomat e app per i pagamenti elettronici che partirà con gli acquisti di martedì 8 dicembre. Tantissimi utenti si sono trovati di fronte ad alcuni messaggi di errore mentre cercavano di iscriversi alsulla App Io: “Si è verificato un errore temporaneo nel salvataggio di questa carta”. “Non siamo riusciti a recuperare la tua carta PagoBancomat”. “Non è stato possibile caricare i tuoi metodi di pagamento, ...

Tommasolabate : Chissà perché sul cashback e l’app Io per avere indietro il 10% dei soldi degli acquisti non vedo tutte le paure pe… - marcobardazzi : L’Italia riassunta in due app: IMMUNI: “Perché devo installarla? E la mia privacy? Chi controlla i dati? Che vuol… - Mov5Stelle : ECCO COME ACCEDERE AI RIMBORSI DEL CASHBACK DI NATALE A partire da oggi puoi aderire al #cashback tramite l’app… - KalemaChris : RT @VincenzoArgese: Dopo il #crash e il #databreach del sito #INPS, dopo il tracollo di #farelazio non poteva mancare l'ennesima figuraccia… - Monicavda83 : Per l'app immuni si fanno tante menate per la privacy e poi per il #cashback per avere '150' euro i problemi di privacy non esistono più !!! -

