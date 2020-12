Calendario Champions League 2020 2021 | gironi | risultati | classifiche

Leggi su calcionews24

(Di martedì 8 dicembre 2020) Sta per concludersi la fase adella, protagoniste anche 4 italianeGiovedì 1 ottobre, con la compilazione dei, ha preso forma a Nyon la. La passata edizione, caratterizzata da una lunga interruzione a causa della pandemia da Coronavirus, si è conclusa lo scorso agosto con il successo in finale del Bayern Monaco contro il PSG. L’edizionevede ai nastri di partenza 4 squadre italiane: la Juventus campione d’Italia, l’Inter, l’Atalanta e la Lazio. I bianconeri hanno già staccato il biglietto per gli ottavi di finale del torneo, mentre le altre tre formazioni italiane potrebbero farlo ...