Acqua alta a Venezia | il Mose non è attivo | le immagini di piazza San Marco allagata

(Di martedì 8 dicembre 2020) Torna l’allerta. “Sistemanon. Prossimo massimo 145 centimetri alle 16.40 di oggi. Situazione meteorologica in peggioramento sulla costa croata”, segnala il Centro previsioni e segnalazioni maree del Comune della città lagunare. NelleSanalalgata. “La situazione è terribile, siamo sotto l’in maniera drammatica”: lo dice all’Ansa Carlo Alberto Tessein, Procuratore della Basilica di San: “Il nartece è completamente allagato – spiega, raccontando i danni nell’edificio sacro – e se il livello sale ancora andranno sotto anche le cappelle interne”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ultime Notizie dalla rete : Acqua alta

Torna l’allerta acqua alta a Venezia. “Sistema Mose non attivo. Prossimo massimo 135 centimetri alle 15.10 di oggi. Situazione meteorologica in peggioramento sulla costa croata”, segnala il Centro pre ..."Sono al Centro Maree per seguire l'evolversi della situazione: il prossimo massimo di 145 centimetri è alle 16.40.