repubblica : Test anti-Covid (gratis) nelle stazioni del metrò: li eroga un distributore automatico - Agenzia_Ansa : Hong Kong: Joshua #Wong condannato a 13,5 mesi carcere Per manifestazione illegale, 10 e 7 mesi a Agnes Chow e Ivan… - NicolaPorro : Domani si celebrerà il processo a ???????????? ????????, colpevole di aver manifestato per la democrazia. L'Occidente, conniv… - ilpost : A Hong Kong sono stati arrestati altri otto attivisti pro-democrazia - RobertoMattiaz1 : RT @conteDartagnan: nel frattempo a Hong Kong Novembre 2020 Metropolitana Distributori automatici di test covid -

Ultime Notizie dalla rete : Hong Kong

Agenzia ANSA

Martedì la polizia di Hong Kong ha arrestato altri otto attivisti pro-democrazia per una manifestazione antigovernativa dello scorso luglio. La polizia ...Il governo di Hong Kong si prepara a varare misure anti-Covid più stringenti per far fronte ad una nuova ondata di contagi. Lockdown notturno in Israele. In Brasile oltre 25mila contagi in un giorno ( ...