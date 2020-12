Up & Down – Un film normale | stasera su Rai2 il docufilm di Paolo Ruffini

Leggi su movieplayer

(Di martedì 8 dicembre 2020)su, in seconda serata a mezzanotte in punto, va in onda Up- Un, il docudie Francesco Pacini, premiato con il Nastro d'Argento per il sociale.su, a mezzanotte in punto, per la prima volta in chiaro, va in onda Up- Un, il docudie Francesco Pacini, premiato con il Nastro d'Argento per il sociale e con il Premio Kinéo alla Mostra del Cinema di Venezia. Una pellicola che parla di normalità, di un gruppo di attori normali che compiono laimpresa di ...