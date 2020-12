Tommaso Zorzi – Francesco Oppini: importante faccia a faccia stasera al Grande Fratello Vip (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il rapporto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini è stato fra i più emozionanti, e anche discussi, all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Su questo legame, qualche voce più maliziosa ha voluto vedere del bieco interesse da parte del figlio di Alba Parietti che si sarebbe avvicinato tanto a Tommaso solo per godere dei favori del pubblico, vivendo quindi di luce riflessa. Nato come un’amicizia, pare poi essere sfociato in qualcosa di più, almeno da parte di Tommaso che, non più di 48 ore fa, ha ammesso di essersi innamorato di Francesco. Cristiano Malgioglio ha consolato l’influencer milanese, comprendendo le difficoltà e le delusioni connesse con l’innamorarsi di un uomo non solo impegnato, ma anche ... Leggi su trendit (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il rapporto traè stato fra i più emozionanti, e anche discussi, all’interno della casa delVip. Su questo legame, qualche voce più maliziosa ha voluto vedere del bieco interesse da parte del figlio di Alba Parietti che si sarebbe avvicinato tanto asolo per godere dei favori del pubblico, vivendo quindi di luce riflessa. Nato come un’amicizia, pare poi essere sfociato in qualcosa di più, almeno da parte diche, non più di 48 ore fa, ha ammesso di essersi innamorato di. Cristiano Malgioglio ha consolato l’influencer milanese, comprendendo le difficoltà e le delusioni connesse con l’innamorarsi di un uomo non solo impegnato, ma anche ...

trash_italiano : Gestire questa pagina ha i suoi effetti collaterali: stanotte ho sognato di andare a cena con Giulia De Lellis, lim… - mattino5 : Il dolce risveglio di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini in diretta dalla casa del #GFVIP #Mattino5 - aurora26010 : RT @FrancescaVinci2: Stasera in puntata con ci sarà Tommaso Zorzi, ma ci sarà Tommy, un ragazzo pieno di paure e di insicurezze, che avrà b… - viperaconlav : mtr = me a capodanno 2020 tommaso zorzi = me a capodanno 2021. #GFVIP - Serena35197911 : RT @TataManuForever: @tommaso_zorzi ti do un consiglio,invece che con Cristiano,fai due chiacchere con Mika,col cavolo che ti sentirai dir… -