Tommaso Zorzi e Urtis il giorno dopo, scena imbarazzante di fronte a Stefania (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tommaso Zorzi sa che Urtis si è preso una cotta per lui, e allo stesso tempo Giacomo sa che Tommy ha saputo da Giulia e Selvaggia del suo innamoramento. Le malelingue sostengono che il tempismo scelto dal chirurgo estetico sia molto più che sospetto, visto e considerato che è uscito allo scoperto soltanto dopo essere stato nominato ufficialmente un concorrente a tutti gli effetti del Grande Fratello Vip 5. Sempre secondo questa tesi, Urtis starebbe fingendo perché in 8 anni di amicizia con Tommaso non ha mai mostrato un interesse più profondo nei confronti dell'influencer. Più il tempo passa però, e più si è convinti dell'esatto contrario, cioè che Giacomo provi davvero un sentimento superiore alla semplice amicizia. Giacomo Urtis imbarazzatissimo non appena arriva ...

