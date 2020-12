TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni dal 13 al 19 dicembre 2020 (Di lunedì 7 dicembre 2020) anticipazioni settimanali di TEMPESTA D’AMORE, puntate da domenica 13 a sabato 19 dicembre 2020: Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni dal 13 al 18 dicembre 2020 Bela Moser è determinato a mettersi in forma per la gara di corsa, costi quel che costi. Il ragazzo ordina dunque online dei farmaci che tolgono l’appetito. Quando André lo scopre, lo mette in guardia dall’usare certe sostanze: Bela lo ascolterà? Urs ricorda a Vanessa i vecchi tempi insieme, ma lei gli dice chiaramente di non volersi più lasciare coinvolgere in affari loschi. Peccato che l’uomo non sia disposto a cedere… Valentina chiede spiegazioni a Robert, che però riesce a ingannarla anche con l’aiuto di Christoph. Capendo che il padre sta soffrendo, la ragazza decide di prendersi cura ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 7 dicembre 2020)settimanali di, puntate da domenica 13 a sabato 19: Leggi anche: IL SEGRETO,dal 13 al 18Bela Moser è determinato a mettersi in forma per la gara di corsa, costi quel che costi. Il ragazzo ordina dunque online dei farmaci che tolgono l’appetito. Quando André lo scopre, lo mette in guardia dall’usare certe sostanze: Bela lo ascolterà? Urs ricorda a Vanessa i vecchi tempi insieme, ma lei gli dice chiaramente di non volersi più lasciare coinvolgere in affari loschi. Peccato che l’uomo non sia disposto a cedere… Valentina chiede spiegazioni a Robert, che però riesce a ingannarla anche con l’aiuto di Christoph. Capendo che il padre sta soffrendo, la ragazza decide di prendersi cura ...

