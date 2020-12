Snowboardcross | Nazionale italiana in raduno a Cervinia | i convocati | c’è Michela Moioli

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Ladista preparando l’esordio in Coppa del Mondo. Gli azzurri si ritroveranno, a partire da oggi 7 dicembre, aper ilche si concluderà venerdì 11 dicembre. Il direttore sportivo Cesare Pisoni hanove atleti: Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Tommaso Leoni, Emanuel Perathoner, Filippo Ferraro,, Francesca Gallina, Raffaella Brutto e Sofia Belingheri, accompagnate dai tecnici Luca Pozzolini, Stefano Pozzolini e Riccardo Bagliani. Il team di parallelo, invece, si ritroverà sulla pista di Arabba da martedì 8 a giovedì 10 dicembre con Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Edwin Coratti, Daniele Bagozza, Fabian Lantschner, Marc Hofer, Nadya Ochner, Jasmin Coratti, Giulia ...

Ultime Notizie dalla rete : Snowboardcross Nazionale

DoveSciare.it

La Nazionale italiana di snowboardcross sta preparando l’esordio in Coppa del Mondo. Gli azzurri si ritroveranno, a partire da oggi 7 dicembre, a Cervinia per il raduno che si c ...