Sei l' unico che non mi ha delusa Gregoraci parla di Pretelli? No | ultima clamorosa confessione prima di lasciare il GF Vip

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Grande Fratello Vip di Elisabettaè giunto ai titoli di coda. Nonostante sia amatissima dai telespettatori, grazie a un percorso in cui è riuscita a togliersi l'etichetta di ex moglie di Flavio Briatore e ha fatto vedere sempre di più chi è Elisabetta, laha deciso di non prolungare ulteriormente la sua permanenza nel reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Quest'ultimo ha provato in tutti i modi a convincerla, ma l'allungamento del programma fino a febbraio ha reso irremovibile Elisabetta, che per Natale vuole tornare a casa dal figlio. Lavenerdì scorso ha accettato di trascorrere un paio di giorni in tugurio con Pierpaolo, con il quale ormai tutto sembra chiarito anche se non appaiono esserci grandi speranze per lui al di fuori della casa. Tra l'altro curiosamente ...