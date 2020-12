Scuole aperte dopo l’Immacolata nel Vesuviano, l’ira dei genitori: “Meglio ripartire a gennaio” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giuseppe Vesuviano (Na) – Scoppia la polemica a San Giuseppe Vesuviano dove il primo cittadino, Vincenzo Catapano ha annunciato, solo poco fa, la riapertura di alcuni istituti scolastici per questo mercoledì, subito dopo il ponte dell’Immacolata e a margine delle festività natalizie e dell’aumento dei contagi da coronavirus. “Per pochi giorni e l’attuale emergenza sanitaria, non ne valeva proprio la pena” tuonano oggi i genitori sotto l’annuncio del sindaco. Alcuni promettono anche di boicottare l’ordinanza non portando il proprio figlio a scuola nei prossimi giorni. “Meglio ripartire a gennaio” spiegano. Questo mercoledì, 9 dicembre, nel comune dell’area metropolitana di Napoli torneranno in aula gli studenti “delle ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giuseppe(Na) – Scoppia la polemica a San Giuseppedove il primo cittadino, Vincenzo Catapano ha annunciato, solo poco fa, la riapertura di alcuni istituti scolastici per questo mercoledì, subitoil ponte dele a margine delle festività natalizie e dell’aumento dei contagi da coronavirus. “Per pochi giorni e l’attuale emergenza sanitaria, non ne valeva proprio la pena” tuonano oggi isotto l’annuncio del sindaco. Alcuni promettono anche di boicottare l’ordinanza non portando il proprio figlio a scuola nei prossimi giorni.spiegano. Questo mercoledì, 9 dicembre, nel comune dell’area metropolitana di Napoli torneranno in aula gli studenti “delle ...

fanpage : '#Scuole aperte fino a luglio'. Il piano della Ministra #Azzolina per consentire il recupero delle lezioni - Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ La De MIcheli realizza l’unanimità: ma contro le sue uscite. La strana tesi che i contag… - ItaliaViva : Tenere aperte le scuole deve essere il nostro assillo da qui al 7 gennaio. La scuola non può pagare l'incapacità a… - StefaniaFalone : RT @AnnDePa: 1/n In Germania oggi comincia la 6’ settimana di lockdown morbido a scuole aperte: Incidenza nazionale attuale: 146,2 su 100k… - tanzmax : RT @ArmandoTerminio: @tanzmax @ConteRetweet Cronache dal Regno Unito con le scuole aperte. #Mentana -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole aperte Scuole aperte al 30 giugno e lezioni il sabato: il nuovo piano Azzolina RagusaNews Lucia Azzolina scuola: in classe fino a luglio e lezioni anche di sabato

Lucia Azzolina scuola: in classe fino a luglio, lezioni anche di sabato. Questo sarebbe il piano della Ministra dell'Istruzione per la scuola ...

Troppa neve, scuole chiuse ad Airolo

Ad Airolo i fiocchi scesi negli ultimi giorni di precipitazioni intense sono tanti, forse troppi. È infatti notizia di lunedì mattina che la coltre bianca ha raggiunto i 125 cm di altezza, una quantit ...

Lucia Azzolina scuola: in classe fino a luglio, lezioni anche di sabato. Questo sarebbe il piano della Ministra dell'Istruzione per la scuola ...Ad Airolo i fiocchi scesi negli ultimi giorni di precipitazioni intense sono tanti, forse troppi. È infatti notizia di lunedì mattina che la coltre bianca ha raggiunto i 125 cm di altezza, una quantit ...