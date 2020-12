Sangue per i piccoli malati oncologici del primo policlinico dai paracadutisti sportivi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Vincenzo Guida. Un dono diverso per i bambini del reparto oncologico del primo policlinico di Napoli, un dono di vita, è quello che l’Associazione sportiva dilettantistica dei paracadutisti di Napoli ha fatto alle soglie di questo Natale rispondendo all’appello del prof. Perrotta, responsabile del reparto ematologico che serve la pediatrica oncologica del primo nosocomio universitario della città di Napoli, che ha chiamato a raccolta gli sportivi napoletani del paracadute. Il professor Perrotta si era infatti rivolto ai paracadutisti sportivi partenopei, del resto come già fatto ad aprile scorso, tramite prof. Marcellino Monda, già Preside della Facoltà di Medicina dall’Università ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Vincenzo Guida. Un dono diverso per i bambini del reparto oncologico deldi Napoli, un dono di vita, è quello che l’Associazione sportiva dilettantistica deidi Napoli ha fatto alle soglie di questo Natale rispondendo all’appello del prof. Perrotta, responsabile del reparto ematologico che serve la pediatrica oncologica delnosocomio universitario della città di Napoli, che ha chiamato a raccolta glinapoletani del paracadute. Il professor Perrotta si era infatti rivolto aipartenopei, del resto come già fatto ad aprile scorso, tramite prof. Marcellino Monda, già Preside della Facoltà di Medicina dall’Università ...

Ultime Notizie dalla rete : Sangue per "Una goccia di sangue per Te", l'importanza della donazione RadioGold.TV Morte di Youness, indagato l’autista Perizia sulla dinamica, disposta l’autopsia

Al conducente 34enne ritirata la patente, il camioncino viaggiava a Cella oltre il limite di velocità. Sentito un testimone ...

Oliena, con l'auto contro il muro:

Ancora sangue sulle strade sarde. Incidente mortale nella tarda serata di ieri a Oliena. Un giovane imprenditore, Antonio Solinas, 35 anni, è morto intorno alle 22.30 mentre era alla guida della sua S ...

Al conducente 34enne ritirata la patente, il camioncino viaggiava a Cella oltre il limite di velocità. Sentito un testimone ...

Ancora sangue sulle strade sarde. Incidente mortale nella tarda serata di ieri a Oliena. Un giovane imprenditore, Antonio Solinas, 35 anni, è morto intorno alle 22.30 mentre era alla guida della sua S ...