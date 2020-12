Roma Est, rom rapinati da finti poliziotti (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Siamo agenti di polizia, dobbiamo perquisire tutto”. Secondo quanto riportato dal Messaggero, quattro persone si sono presentate così, fingendosi agenti della polizia, in un campo rom tra Lunghezza e Prenestina, quadrante Est della Capitale. Una volta entrati nel campo, i quattro finti poliziotti hanno rubato diversi oggetti dal valore complessivo di 50mila euro in uno degli accampamenti. L’abilità e la premura – si legge sul Messaggero – con cui i quattro hanno svaligiato a colpo sicuro quella determinata abitazione fa pensare che i rapinatori conoscessero bene il luogo. I derubati, una volta compreso di esser stati presi per il bavero, hanno chiamato la polizia. Quella vera. Mario Bonito L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Siamo agenti di polizia, dobbiamo perquisire tutto”. Secondo quanto riportato dal Messaggero, quattro persone si sono presentate così, fingendosi agenti della polizia, in un campo rom tra Lunghezza e Prenestina, quadrante Est della Capitale. Una volta entrati nel campo, i quattrohanno rubato diversi oggetti dal valore complessivo di 50mila euro in uno degli accampamenti. L’abilità e la premura – si legge sul Messaggero – con cui i quattro hanno svaligiato a colpo sicuro quella determinata abitazione fa pensare che i rapinatori conoscessero bene il luogo. I derubati, una volta compreso di esser stati presi per il bavero, hanno chiamato la polizia. Quella vera. Mario Bonito L'articolo proviene da Italia Sera.

