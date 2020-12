Roma, anche piazza Navona si illumina per Natale: da domani light show nella fontana dei Quattro Fiumi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Non solo Spelacchio. Per Natale da domani, 8 dicembre, anche piazza Navona si accende dei colori della festa. Roma Capitale, in collaborazione con Acea spa, ha previsto un’illuminazione straordinaria per tutto il periodo natalizio delle tre fontane presenti nell’ovale. Grazie alle più moderne tecnologie LED, che assicurano anche un risparmio energetico, la fontana dei Quattro Fiumi al centro della piazza, la fontana del Moro situata nell’area sud e quella del Nettuno collocata a nord saranno illuminate con un colore blu per esaltare le forme delle opere e dei movimenti dell’acqua. Leggi anche: Roma, ‘Spelacchio’ torna ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 7 dicembre 2020) Non solo Spelacchio. Perda, 8 dicembre,si accende dei colori della festa.Capitale, in collaborazione con Acea spa, ha previsto un’zione straordinaria per tutto il periodo natalizio delle tre fontane presenti nell’ovale. Grazie alle più moderne tecnologie LED, che assicuranoun risparmio energetico, ladeial centro della, ladel Moro situata nell’area sud e quella del Nettuno collocata a nord sarannote con un colore blu per esaltare le forme delle opere e dei movimenti dell’acqua. Leggi, ‘Spelacchio’ torna ...

virginiaraggi : Ringrazio Prefettura e forze dell'ordine per aver individuato e sanzionato alcuni partecipanti alla rissa sulla ter… - DiodatoMusic : Roma, la città in cui mi sono formato artisticamente, anche grazie a tutte le esperienze fatte con l’@angelo_mai.… - francescoseghez : Leggo ora degli spostamenti vietati tra comuni (magari di 1.000 abitanti e confinanti) ma consentiti nello stesso c… - huge1961 : RT @globalistIT: Dopo un mese, era anche ora... - Andrea0606061 : @stellangelica @RickDuFer @meprohibeat Vale anche per i dipendenti Atac di Roma? Anche loro sono in trasferta di venerdì? -

Ultime Notizie dalla rete : Roma anche LIVE TMW - Coronavirus, il bollettino di oggi. Roma, anche Zalewski negativo TUTTO mercato WEB La Roma si schiera con Pellegrini, Fienga: «Hanno rivolto parole vergognose a lui e alla sua famiglia»

La Roma si schiera al fianco di Lorenzo Pellegrini e lo fa attraverso l’amministratore delegato del club Guido Fienga: «Come società siamo vicini a Lorenzo Pellegrini, non ...

Lotto, estrazioni in ritardo: cosa succede e quando saranno estratti i numeri

Lotto, oggi sabato 5 dicembre estrazioni in ritardo: cosa succede e quando saranno estratti i numeri. «A seguito delle disposizioni contenute nel DPCM del 3/11/2020 e al fine ...

La Roma si schiera al fianco di Lorenzo Pellegrini e lo fa attraverso l’amministratore delegato del club Guido Fienga: «Come società siamo vicini a Lorenzo Pellegrini, non ...Lotto, oggi sabato 5 dicembre estrazioni in ritardo: cosa succede e quando saranno estratti i numeri. «A seguito delle disposizioni contenute nel DPCM del 3/11/2020 e al fine ...