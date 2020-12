Riesci a vedere cosa nasconde il cerchio rosso? (Di lunedì 7 dicembre 2020) Altro test di abilità visiva diventato virale su Internet. Si tratta di scorgere la figura nascosta all'interno del cerchio rosso. Questo l'enigma da risolvere. Ora non ti resta che guardare il cerchio fino a quando lo ritieni necessario, utilizzando qualsiasi tecnica che si possa credere dnecessaria per arrivare a vedere l'immagine all'interno del cerchio rosso. E allora? Sei riuscito a venire a capo del problema? No? Ecco un piccolo aiuto. Prova a fissare l'immagine ad occhispalancati per circa dieci secondi. Ora prova a sbattere le ciglia rapidamente. La 'magia' dovrebbe essere compiuta. Usiamo il condizionale peché in molti non riescono a vedere l'immagina nascosta neanche dopo aver seguito queste istruzioni. In questo caso allora mostriamo ciò che ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 7 dicembre 2020) Altro test di abilità visiva diventato virale su Internet. Si tratta di scorgere la figura nascosta all'interno del. Questo l'enigma da risolvere. Ora non ti resta che guardare ilfino a quando lo ritieni necessario, utilizzando qualsiasi tecnica che si possa credere dnecessaria per arrivare al'immagine all'interno del. E allora? Sei riuscito a venire a capo del problema? No? Ecco un piccolo aiuto. Prova a fissare l'immagine ad occhispalancati per circa dieci secondi. Ora prova a sbattere le ciglia rapidamente. La 'magia' dovrebbe essere compiuta. Usiamo il condizionale peché in molti non riescono al'immagina nascosta neanche dopo aver seguito queste istruzioni. In questo caso allora mostriamo ciò che ...

collego il mio A91 e riesco a vedere solo le cartelle relative alle foto...... non riesco a vedere i video per scaricarli.

Gli insetti foglia sono un po’ meno misteriosi

C'era una specie di cui conoscevamo solo le femmine, e un'altra di cui conoscevamo solo i maschi: dei ricercatori hanno scoperto che sono la stessa ...

