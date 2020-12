Old but Gold: “Il miracolo della 34ª strada”, qual è il miracolo di Babbo Natale? (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il miracolo della 34ª strada è uno dei grandi classici natalizi d’epoca che devono essere visti almeno una volta nella vita. Una commedia fantastica adatta a tutti, ai fanciullini che ancora credono in Babbo Natale e a chi ha smesso di crederci. Tratto dal racconto di Valentine Davies, la versione che vi proponiamo oggi è quella diretta da George Seaton nel 1947. A volte la data di uscita di un film può essere un limite, quando vediamo che è troppo lontana dal presente tendiamo a lasciar perdere, a optare per un cinema più vicino a noi e più familiare. Eppure lasciarsi trasportare in quelle atmosfere in bianco e nero del cinema narrativo classico ha qualcosa di magico. E se non cediamo alla magia a Natale, quale altra occasione abbiamo per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il34ª strada è uno dei grandi classici natalizi d’epoca che devono essere visti almeno una volta nella vita. Una commedia fantastica adatta a tutti, ai fanciullini che ancora credono ine a chi ha smesso di crederci. Tratto dal racconto di Valentine Davies, la versione che vi proponiamo oggi è quella diretta da George Seaton nel 1947. A volte la data di uscita di un film può essere un limite, quando vediamo che è troppo lontana dal presente tendiamo a lasciar perdere, a optare per un cinema più vicino a noi e più familiare. Eppure lasciarsi trasportare in quelle atmosfere in bianco e nero del cinema narrativo classico hacosa di magico. E se non cediamo alla magia ae altra occasione abbiamo per ...

Ultime Notizie dalla rete : Old but Old but Gold: "Il miracolo della 34ª strada", qual è il miracolo di Babbo Natale? Metropolitan Magazine Italia